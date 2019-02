A equipe da Administração Municipal de Arabutã realizou na terça-feira, dia 29, um encontro para avaliação das ações desenvolvidas nos últimos dois anos e para traçar as diretrizes para 2019. Na oportunidade, foram apresentados os novos membros da equipe. A prefeita Leani Schmitt desejou boas-vindas aos novos servidores e agradeceu pelo empenho daqueles que ocuparam as funções até agora.

Durante a conversa com os secretários e diretores, a prefeita fez uma exposição sobre as ações desenvolvidas em 2018, apontou as conquistas e destacou o trabalho intenso para atender às demandas dos munícipes. Praticamente todas as ações planejadas foram executadas, comprovando que toda a equipe cumpriu a missão de prestar serviços de qualidade à população.

A prefeita Leani Schmitt apontou algumas prioridades para este ano, citando como exemplos: o início da pavimentação de parte do acesso a Nova Estrela, a pavimentação do acesso à comunidade de Canhada Grande, a busca de recursos para a continuidade do Centro de Eventos e realização da Expo Arabutã, que acontecerá de 29 a 31 de março.

Durante o encontro, cada secretário fez explanações sobre as principais atividades realizadas no ano passado. “Foi uma excelente oportunidade de diálogo com toda a nossa equipe. Os primeiros dois anos de administração foram de muito trabalho e realizações. Nossa expectativa é de muito mais conquistas para os dois próximos anos, sempre trabalhando com transparência, retidão, respeito e correção na aplicação do dinheiro público”, destaca Leane.

(Fonte: PG Comunicação)