A Secretaria da Saúde, em 2019, já efetuou a compra de medicamentos na ordem de R$ 1 milhão, com recursos próprios do município. O investimento representa a aquisição de mais de 4,3 milhões de unidades. O orçamento previsto para este ano na compra de remédios é de R$ 3 milhões.



O secretário de Saúde, Sidinei Schimdt, explica que foram adquiridos 143 tipos de medicamentos, “como são compradas várias unidades do mesmo remédio, a aquisição total ultrapassa os 4,3 milhões de itens”. Sidinei ressalta ainda que o município faz a entrega de 100% dos medicamentos, previstos em lei “a legislação determina o fornecimento de uma variedade de 205 medicamentos, e Concórdia cumpre essa determinação, fazendo a distribuição de todos esses itens” afirma.



No ano passado o município também gastou R$ 3 milhões na compra dos medicamentos para a farmácia básica. O investimento total em saúde, em 2018, foi de R$ 73 milhões, que representou 25% do orçamento do município, índice muito acima dos 15% determinado por lei.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)