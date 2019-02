O Sicoob Crediauc inicia dia 13 de fevereiro mais um período de Pré-Assembleias. Serão 15 encontros, incluindo a homologatória, que acontecerá no dia 16 de abril, direcionada aos delegados (representantes dos cooperados). Durante as atividades, os associados têm a oportunidade de conhecer (em detalhes) os números da cooperativa, as ações sociais e os investimentos desenvolvidos em 2018. As Pré-Assembleias são momentos que aproximam ainda mais a cooperativa de seu quadro social, elevando a relação de transparência e confiabilidade.



A presidente do Sicoob Crediauc, Maria Luisa Lasarim, destaca que as Pré-Assembleias reforçam a sinergia entre a cooperativa e os cooperados. “Nestes encontros, conversamos diretamente com nossos cooperados, ouvindo seus anseios, potencializando as ações assertivas e fazendo os ajustes necessários para que continuemos crescendo e sedimentando nossa atuação em todas as unidades. São momentos fundamentais para prestarmos contas das nossas atividades e deliberarmos sobre as ações que são relevantes para o futuro da cooperativa”, assinala.



A expectativa é de que um número significativo de cooperados participem das Pré-Assembleias. O cronograma dos encontros está sendo divulgado na imprensa, no site e nas redes sociais da cooperativa. “Nossos cooperados têm sido muito participativos. Eles querem saber sobre os números e todos os processos que permeiam o dia a dia da do Sicoob Crediauc. Reforçamos o convite para que todos estejam presentes. As Pré-Assembleias consolidam os rumos da nossa cooperativa”, acrescenta Maria Luisa Lasarim.



CRONOGRAMA PRÉ-ASSEMBLEIAS E HOMOLOGATÓRIA 2019

DATA HORÁRIO LOCAL 13 de fevereiro – Quarta-feira 20h PA 03 - Peritiba 18 de fevereiro – Segunda-feira 19h PA 13 - Paial 20 de fevereiro – Quarta-feira 19h PA 07 - Ipira 25 de fevereiro – Segunda-feira 19h PA 04 - Lindóia do Sul 27 de fevereiro – Quarta-feira 19h PA 30 - P. C. Branco 11 de março – Segunda-feira 19h PA 02/15 - Seara 13 de março – Quarta-feira 19h PA 12 - Piratuba 18 de março – Segunda-feira 19h PA 14 - Arvoredo 19 de março – Segunda-feira 19h PA 10 - Arabutã 25 de março – Terça-feira 19h PA 09 - Alto Bela Vista 01 de abril – Terça-feira 19h PA 08 - Itá 02 de abril – Terça-feira 19h PA 06 - Ipumirim 08 de abril – Segunda-feira 19h PA 05 - Xavantina 11 de abril – Quinta-feira 19h PA Concórdia 16 de abril – Terça-feira 19h Homologatória

