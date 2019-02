Idoso ferido ao ser atingido por trator de esteira no interior de Concórdia

Um idoso de 75 anos de idade ficou ferido e com suspeita de fratura após um acidente com trator de esteira em Concórdia. O fato foi registrado na tarde desta quinta-feira, dia sete, na comunidade de Lageado dos Pintos.



Conforme informações, o homem estaria acompanhando o trabalho, quando o motorista realizou uma manobra e o homem não percebeu e foi atingido pela máquina.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para atender a ocorrência, com apoio do Samu, para atendimento no Hospital São Francisco de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger).