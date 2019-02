Objetivo é beneficiar as entidades esportivas do município de Concórdia.

A Fundação Municipal de Esportes de Concórdia está realizando um chamamento público para repasse de recursos às entidades esportivas do município de Concórdia.



O objetivo é realizar a seleção de proostas para a celebração de parceria, através de Termo de Colaboração, para a consecução de finalidade de interesse público para a transferência de recursos financeiros.



Na manhã desta quinta-feira, dia sete, houve a abertura dos envelopes com as propostas das entidades. Detnre as modalidades estão o atletismo, basquete, basquete em cadeira derodas, ciclismo, futebol de base, futsal masculino, futsal masculino de base, judô, natação, tiro ao prato adulto, tiro fogo central, xadrez e corridas de rua.