Colisão entre carro e moto aconteceu na Vitório Celante no começo da tarde desta quinta-feira, dia sete.

Motociclista ferido e com suspeita de fratura na área central de Concórdia

Um motociclista ficou ferido e com suspeita de fratura em uma das pernas e braços após colisão entre carro e moto. O fato aconteceu no começo da tarde desta quinta-feira, dia sete, na Vitório Celante, no centro de Concórdia.



O fato envolveu um Corsa e uma motocicleta Honda, ambos de Concórdia. Conforme informações, o veículo saia de uma borracharia e, ao acessar a via, acabou colidindo contra a moto.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e o motociclista foi atendido com escoriações e suspeita de fratura em uma das pernas e braços. A vítima foi levada para atendimento médico no Hospital São Francisco.

(Com informações do repórter André Krüger)