A CDL Concórdia informa que a partir de hoje estão abertas as inscrições para à Copa CDL de Futebol Suíço de 2019. A ficha de inscrição está disponível no site da entidade Link – Copa, após o documento deve ser entregue na entidade para o colaborador Alan.

O prazo encerra no dia 19 de fevereiro e tem o custo de R$400,00. Poderão participar os sócios-proprietários das empresas e seus dependentes (cônjuge e filhos) e os colaboradores (cônjuge) com idade mínima de 16 anos. A maior competição esportiva da entidade de classe lojista e empresarial chega na 8ª edição e assim como nos anos anteriores promete reunir centenas de atletas.

A apresentação oficial da competição e Congresso Técnico está agendado para o dia 21 de fevereiro, às 19h, no auditório do Centro Cultural. O diretor de esportes, Cemilton Jung, acredita em grande envolvimento das equipes em especial as que participaram em 2018. “O esporte também faz parte da entidade. Apostamos na modalidade de futebol como forma de integrarmos os associados e suas equipes de colaboradores”.

A competição começa oficialmente no dia 27 deste mês e diferente dos anos anteriores as partidas acontecem no ginásio da Ser Sadia. Na última edição foram 21 equipes, 300 atletas e 200 empresas associadas. O título de campeão de 2018 foi para Tasca Esportes. A 8ª edição conta com o importante patrocínio das seguintes empresas: Ideal Modas, Mundo dos Esportes, Nova Móveis e Eletro, Pagnocelli Imóveis, Pisocenter e Zat Supermercados.

(Fonte: CDL Concórdia)