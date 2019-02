O deputado Neodi Saretta voltou a solicitar à Secretaria de Estado da Infraestrutura, assim como tem feito com frequência, que seja realizada uma revitalização da rodovia SC 283, entre Concórdia e Chapecó. Saretta relata que a rodovia apresenta problemas na malha asfáltica, vegetação encobrindo a pista e problemas na sinalização. Conforme relata Saretta, as placas estão apagadas ou encobertas pela vegetação, as faixas estão desgastadas e não há tachões nas pistas internas e externas, pondo em risco a vida dos que por ali transitam. “Novamente volto a pedir melhorias na SC-283. É necessário fazer uma revitalização urgente no trecho que há tempos necessita de reparos”, disse o parlamentar.



O deputado falou ainda que o trecho precisa passar também por reestruturação dos ângulos das curvas, que em alguns locais oferecem perigo aos motoristas.

(Fonte: Suzana Rigo/Ascom/Deputado Saretta)