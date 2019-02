A partir desta quarta-feira, 6 de fevereiro, Concórdia está sem o serviço de Área Azul. A Merlos Júnior encerrou ontem as atividades que contratualmente deveriam ser prestadas até dezembro de 2021. A justificativa foi prejuízos com a cobrança do estacionamento rotativo. O assessor Jurídico do governo municipal, Filipe Stechinscki, diz que não recebeu nenhum comunicado oficial. “Recebemos a informação pelos veículos de comunicação e por terceiros”, afirma.

Stechinscki explica que será efetuada uma diligência de constatação para formalizar o fechamento da empresa, que foi confirmada ao Jornalismo da Rádio Aliança pela gerência da Merlos Júnior. O assessor ressalta que a conduta de abandonar o serviço é reprovada pela administração municipal. Ontem, a empresa demitiu os 27 funcionários.

Filipe Stechinscki também afirma que repudia as declarações enviadas à imprensa em nota. A Merlos Júnior alegou que a Prefeitura de Concórdia não estaria cumprindo com todas as obrigações contratuais. “É bom destacar para a população que essa empresa a todo o momento alegou que tinha condições de arcar com o contrato e que o valor referente à outorga era compatível com a saúde financeira dela”, pontua o assessor.

Na licitação realizada em 2016 a Merlos Júnior se dispôs a pagar R$ 102 mil mensais para a Prefeitura de Concórdia pelo direito de explorar o serviço de cobrança do estacionamento rotativo. Na época, três empresas que também participaram da concorrência entraram com recurso alegando que este valor era um exagero. Stechinscki diz que a Merlos Júnior sempre defendeu a proposta. “Eles inclusive destacaram que tinham conhecimento e expertise nesta área”, frisa.

Desde junho do ano passado a empresa não paga o valor da outorga ao Município e a dívida chega a R$ 700 mil. Três processos já foram movidos pela Prefeitura de Concórdia contra a Merlos Júnior e poderá haver um quatro pela desistência do serviço.

Como fica a situação de quem possui cartões

Uma dúvida que surgiu entre os usuários do serviço é como fica a situação de quem possui cartões da Área Azul ou créditos no aplicativo. A Prefeitura de Concórdia ainda não definiu um encaminhamento para essa problemática. Segundo o assessor Jurídico, Filipe Stechinscki, a administração vai trabalhar para que a empresa não tenha obtido lucro de forma indevida.