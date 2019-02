Galo contrata Tonho Gil, campeão mundial com o Grêmio para coordenar a base

Nesta quarta-feira (06) a direção concordiense acertou a contratação de Antônio José Gil, popularmente conhecido como Tonho Gil para o cargo de coordenador de base, o novo contratado chega já nesta quinta-feira (07) e na terça-feira (12) será apresentado a categoria sub-17 que se reapresentará após recesso.

Tonho Gil é natural de Criciúma e iniciou sua carreira profissional como jogador no Internacional, mas foi em 1983 que conquistou seus principais títulos com o Grêmio, a Libertadores e o Mundial de Clubes de 1983. Já no ano seguinte conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Los Angeles em 1984 pela seleção brasileira.

Já atuando como técnico teve passagem pelas equipes de base, e como auxiliar técnico e assistente da equipe principal do Grêmio. Em sua trajetória fora das 4 linhas atuou em diversas equipes de Santa Catarina e Rio Grande do Sul desde 1992, e atualmente exercia a função de superintendente de futebol no Marcilio Dias.

O novo coordenador chega no clube para assumir a função de Paulo Moro, que em acordo com a diretoria teve seu desligamento nesta terça-feira (05).

(Fonte: Ricardo Artifon)