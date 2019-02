Homem ferido com golpe de faca diz ter sido assaltado no Itaíba em Concórdia

Um homem que corria sangrando pelo Bairro Itaíba em Concórdia chamou a atenção de populares no início da tarde desta quarta-feira, dia 06. A Polícia Militar foi acionada e encontro ele na Rua Tucuruís. Com um corte no braço esquerdo, ele contou à guarnição que foi assaltado e que os bandidos teriam o agredido com uma faca.

O homem relatou aos policiais que os assaltantes agiram com uma moto e com um carro. Também contou que eles roubaram R$ 100,00. A vítima não soube especificar que carro ou moto os bandidos teriam utilizado.

Os Bombeiros Voluntários foram acionados e atenderam o homem no local. Em seguida o levaram ao Hospital São Francisco para os procedimentos médicos.

Informações: André Krüger