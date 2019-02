Mais uma vez Concórdia está sem o serviço de estacionamento rotativo. A empresa Merlos Júnior, responsável pela Área Azul, demitiu os funcionários na manhã de ontem. Em menos de três anos, é a segunda vez que o Município apresenta problemas com as empresas que prestam esse serviço. Em maio de 2016 a administração municipal da época rompeu o contrato com a Xavante Sistemas, que detinha a concessão para explorar o estacionamento rotativo em Concórdia, por uma série de problemas. Agora, a Merlos Júnior encerra as atividades, sendo que o contrato estaria em vigor até dezembro de 2021.

A empresa demitiu os 27 funcionários e deverá pagar os valores referentes à rescisão de contrato até o dia 15 de fevereiro. Na segunda-feira, 25 deste mês, ficou acertado que os ex-funcionários farão a devolução dos uniformes e dos materiais de trabalho.

Nesta semana a Prefeitura de Concórdia ingressou com uma ação de execução para cobrar os R$ 700 mil que a Merlos Júnior deve ao Município pelo atraso no pagamento da outorga, desde junho do ano passado. A empresa enviou uma nota à imprensa reafirmando que enfrenta problemas financeiros e reclama que a Prefeitura de Concórdia não cumpriu com todas as obrigações contratuais. O governo municipal deverá se pronunciar sobre o assunto nesta tarde.