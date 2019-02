A ONG Con Animal anunciou nesta semana que está suspendendo as atividades de amparo aos animais em situação de vulnerabilidade ou abandono por conta de uma dívida de R$ 15 mil. O montante é correspondente ao encaminhamento de animais como gatos e cachorros, que foram maltratados, machucados ou debilitados para tratamento em clínicas veterinárias. Além das consultas, exames e procedimentos cirúrgicos, há também a compra de medicamentos para cães e gatos que é bancado pela instituição. A partir de agora, isso não será feito pela entidade, até que não haja o pagamento dessa despesa.



Não é novidade nenhuma que a ONG enfrenta dificuldades de toda ordem para fazer aquilo que ninguém faz, que é zelar pelos animais! É um trabalho voluntário e que não tem hora para ser executado. Todas as pessoas envolvidas têm suas atividades, suas vidas e dedicam uma parcela importante do seu tempo para a causa, não importa se há chuva, sol, frio ou calor.



Porém, eu vejo que o problema da Con Animal não é propriamente com essa dívida. A raiz é muito mais profunda e chega na posse irresponsável de animais domésticos por uma grande parcela da população. É engraçado que em pleno ano de 2018, as pessoas ainda não tenham se sensibilizado para esse assunto. Ninguém é obrigado a gostar de cães e gatos. Do mesmo modo, ninguém tem o direito de atentar contra a vida desses, seja por envenenamento, atropelamento proposital, abandono, negligência e até, pasmem, disparo de arma de fogo, como já aconteceu.



Há também o fato de adoção ou compra de animais domésticos para os filhos que tanto pedem. As crianças crescem e o bichinho também, logo há o desinteresse dos filhos pelo animal, que passa a ser um estorvo na casa e o abandono acaba sendo uma solução para a família e uma crueldade com o animalzinho.



Também há o caso da adoção ou compra do filhote. Ah, todo filhotinho é uma gracinha! Porém, ele cresce, aquela fofurice pode se perder e junto vem o desinteresse, já que o bicho só come e dá despesa. Neste caso, o risco de abandono ou maus tratos acaba sendo maior.



Porém, o desatino de cães e gatos nesta situação tem alento no trabalho voluntário de entidades como a Con Animal. Para a instituição, a beleza do animal de estimação não é a principal observação. A presença de uma vida é levada em consideração na hora do resgate, junto com a esperança de dar um lar adequado para eles.



Então, a dívida da Con Animal não é fruto da insistência das voluntárias em dar dignidade a cães e gatos. Também encontra raízes na posse irresponsável de quem ainda pensa que gato e cachorro são que nem brinquedo e podem ser descartáveis. Então, você que está lendo isso pode ser responsável por essa situação da Con Animal. Pense bem!!!