Aumento de 4,5% para os trabalhadores do comércio varejista de Concórdia

Os trabalhadores do comércio varejista de Concórdia e da região vão ter um reajuste de 4,5% nos salários. O acordo entre os sindicatos patronal e dos trabalhadores se deu na última semana. Com isso, o aumento real será de 0,7% e começa a valer a partir desse mês, retroativo a novembro do ano passado.



Com isso, o salário normativo da categoria saltou de R$ 1.250,00 para R$ 1.306,25. O quebra de caixa é de 25%.



Na cláusula social, conforme o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Varejista de Concórdia e Região, o avanço foi na liberação da trabalhadora para acompanhamento de filhos com até 14 anos de idade. Até então, elas tinham direito a dois dias de folga por ano para, por exemplo, acompanhar os filhos no médico. Agora, esse direito se ampliou para dez dias.



Ao todo, foram realizadas seis rodadas de negociação entre as partes desde outubro do ano passado.