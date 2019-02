Um imigrante haitiano que reside em Concórdia e trabalha em uma empresa do município, registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia, no início da semana, afirmando que tem sofrido injúria racial no local de trabalho.

De acordo com o relato feito à Polícia Civil, a própria supervisora do setor onde ele atua, faz comentários preconceituosos e já o ofendeu pelo fato de ser negro e por ter vindo do Haiti.

A injúria consiste em ofender a honra de uma pessoa utilizando elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. O prazo para denúncia é de até seis meses. A pena prevista para quem comete injúria racial é de um a três anos de reclusão e multa.