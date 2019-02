A Sociedade Concordiense de Ajuda e Proteção Animal, Con Animal, que presta serviços de forma voluntária aos animais em situação vulnerável, cessou temporariamente as atividades. A organização está com uma dívida de R$ 15 mil e não tem como manter o trabalho.

A vice-presidente da ONG, Fabiana Ampeze, participou do Jornal Primeira Hora da Aliança nesta quarta-feira, dia 06, e contou que as despesas se acumulam em função de atendimentos realizados nos últimos meses. “Mesmo com o trabalho social que as clínicas veterinárias parceiras prestam, há um custo para o tratamento dos animais que recolhemos. E os valores foram se acumulando, especialmente em função de 10 casos graves recentes, como o do cachorro que foi baleado em Linha Planalto, por exemplo”, explicou ela. “Além dos casos de abandono, nós também assumimos algumas situações onde os animais precisam de tratamento e a família não tem condições de arcar com as despesas”, lembrou Fabiana.

Ela também destacou que a Com Animal recebe doações, mas ainda não é o suficiente para dar conta de todos os gastos. “O que nos salva são estas doações de pessoas e empresas que contribuem mensalmente com dinheiro, ração e atendimentos, mas com a demanda, não conseguimos cobrir as despesas”, lamentou.

Mesmo com as atividades de recolhimento e encaminhamento de animais às clínicas, os voluntários da Com Animal continuam auxiliando com orientações. Fabiana também ressaltou que o objetivo é retomar com todo o trabalho da ONG, o mais rápido possível. “Se alguém precisar de ajuda, se souber de animais com problemas, pode fazer contato conosco através da nossa página no Facebook, que repassamos as orientações de como proceder. Só não temos condições de recolher e encaminhar”, frisou. “Estamos trabalhando para juntar o dinheiro que precisamos para pagar as dívidas, pois precisamos retomar as atividades. Há muitos casos em que podemos contribuir”, destacou Fabiana.

Para ajudar:

Quem quiser fazer doações, pode entrar em contato com os voluntários através do Facebook da Con Animal. Também é possível transferir ou depositar qualquer valor direto na conta.

Sociedade Concordiense de Ajuda e Proteção Animal:

Banco: 756

Ag: 3067-8

C/C: 10294-6

CNPJ: 08.157.243/0001-40