A Liga Catarinense de Futsal realizou na data do último sábado(02/02) o Congresso técnico da Série Bronze e também da Série Principal visando as competições realizadas pela entidade na temporada 2019. O congresso aconteceu nas dependências do auditório da prefeitura municipal de Chapecó e contou com a participação e sete equipes na série bronze e dezessete