Após a descoberta de seis novos focos somente na semana passada, a Secretaria de Saúde por meio de uma equipe de agentes de combate à dengue, realizaram uma força-tarefa no bairro Petrópolis, no último sábado, 2 de fevereiro. Foram realizadas 743 vistorias, no período das 8h às 12h. O bairro Petrópolis já contabiliza oito focos do mosquito, seis deles foram encontrados em um único dia. Ao todo, o município contabiliza 28 focos do mosquito. No próximo sábado, 9 de fevereiro, uma nova força-tarefa será realizada no Centro de Concórdia.



Cerca de 30 profissionais percorreram o bairro com o objetivo de identificar pontos onde o mosquito possa depositar seus ovos e se multiplicar. O trabalho também envolveu a conscientização dos moradores e orientação sobre medidas de prevenção e combate ao mosquito. Devido ao número elevado de focos da dengue, não se descartava o risco de infestação no bairro.



Segundo a coordenadora do programa de controle da dengue em Concórdia, Mara Sampaio, todo o material recolhido foi enviado para análise e o resultado será entregue em alguns dias. “Encontramos muitos criadouros, recipientes com água parada, como vaso de plantas, entulhos, caixas d’água, entre outros. Mas durante a força-tarefa fomos bem recebidos pelos moradores, que estão preocupados com a situação e receberam as orientações da equipe de saúde”, esclarece.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Jornalista - ASCOM)