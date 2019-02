Procedimento será feito em paciente de 36 anos, vítima de acidente com moto no fim de semana.

Está programada para acontecer na tarde desta terça-feira, dia cinco, a primeira captação de órgãos e tecidos do ano de 2019, em Concórdia. Conforme o Setor de Responsabilidade Social, uma parte da equipe da SC Transplantes já está no município para fazer o procedimento. Outra parte deve chegar nas primeiras horas da tarde desta terça-feira.



A captação será feita em um paciente de 36 anos de idade, que teve a morte cerebral confirmada nas últimas horas.



Conforme informado pela Rádio Aliança, trata-se de Ricardo Bellan, que sofreu acidente na noite do último sábado, dia dois, quando a moto que ele conduzia colidiu contra um caminhão estacionado na João Suzim Marini, no bairro Primavera. Desde então, ele estava internado em estado grave na UTI do Hospital São Francisco.