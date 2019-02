A Polícia Militar Rodoviária de Concórdia apreendeu uma carga de cigarro contrabandeada do Paraguai e recuperou um veículo com registro de furto. O fato aconteceu no começo da noite da segunda-feira, dia cinco, em Itá. A carga de três mil maços de cigarros estava na carroceria do veículo, que estava com placas adulteradas. Ninguém foi preso.



Conforme a PMRv, a situação foi verificada durante trabalho de fiscalização de trânsito na rodovia SC 155, próximo da divisa com Aratiba, no Rio Grande do Sul. O motorista do veículo não teria obedecido ordem de parada e evadido-se do local. Mais tarde, moradores da região da Linha Volta do Uvá mantiveram contato com autoridades informando um veículo abandonado. A guarnição foi ao local e constatou que era a camionete Ford Ranger, cor branca, com placas de Chapecó.



De acordo com a guarnição, através de outros sinais identificadores, foi possível constatar que o veículo tinha registro de furto e é de Faxinal dos Guedes. Os ocupantes do veículo fugiram.



A Ford Ranger e a carga foram entregues para a Brigada Militar em Erechim para as providências cabíveis.