Morreu na noite desta segunda-feira, dia quatro, o vereador de Lindóia do Sul, Altair Bósio, 67 anos. Ele faleceu na própria residência. Bósio lutava contra um câncer desde 2017 e estava no primeiro mandato como vereador, pelo PR, no segundo maior município do Vale da Produção. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.