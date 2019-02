O Hospital Beneficente Piratuba-Ipira, vai interromper os atendimentos de urgência e emergência no fim da tarde desta terça-feira (05). As atividades ficam suspensas entre as 17 horas e as 07 horas desta quarta-feira, sendo restabelecidas após este horário.

A informação é do administrador da unidade, Tiago Bresolin, que esclarece que a suspensão temporária é feita para realização de dedetização do hospital.

O fisioterapeuta Vanderlei Weber, garantiu que pacientes que precisarem de atendimento, podem procurar a Unidade Básica de Saúde de Piratuba, que dará suporte ao hospital durante este período.

(Fonte: Ernoy Mattielo/Ascom Pref. Piratuba)