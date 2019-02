O Hospital São Francisco de Concórdia abriu o protocolo para constatação de morte cerebral de homem que foi vítima de acidente com motocicleta, na noite do último sábado, dia quatro, em Concórdia. O primeiro teste para averiguação de atividade cerebral foi feito nesta segunda-feira, dia quatro. O segundo e definitivo, nas próximas horas.



Caso seja confirmada a inatividade cerebral também no próximo teste, o que configura morte cerebral, há a possibilidade de captação de órgãos, o que poderá ocorrer durante a terça-feira, dia cinco.



Amigos e familiares já estão se manifestando sobre a morte do motociclista nas redes sociais.



Ricardo Bellan, 36 anos, se envolveu em colisão entre motocicleta e caminhão estacionado na noite do último sábado, dia dois, no bairro Primavera, em Concórdia. Desde então, ele estava internado em estado grave no Hospital São Francisco de Concórdia.