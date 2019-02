Com a participação de seis equipes de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná foi realizado na cidade de Chapecó, no final de semana, a primeira etapa do Campeonato da Divisão Máster da Liga Oeste de Basketball (LOCAB). Os jogos foram desenvolvidos no 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM). A equipe de Concórdia ficou coma primeira colocação ao derrotar o time de Cruz Alta por 56 x 54.

A próxima etapa vai ser realizada na cidade de Francisco Beltrão em data a ser confirmada.

(Fonte: FMEC)