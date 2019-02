Definidas as empresas de arbitragem para os eventos da FMEC

Um Pregão foi realizado na manhã de hoje, na Sala de Licitações, no Centro Administrativo, para definir a contratação de empresa (s) para prestação de serviços de arbitragem, súmulas, e julgamentos que se fizerem necessários, relativos aos eventos promovidos pela Fundação Municipal de Esportes (FMEC).

Ficaram assim definidas as respectivas competições e arbitragem:

- Série A: Associação dos Árbitros de Concórdia

- Série B: Liga Desportiva Concordiense

- Série C: Fantin Chaves e Eventos

- Interbairros e Futebol 7 (masculino e feminino): Associação Independente de Árbitros.

- Jogos Estudantis de Concórdia: Fantin Chaves e Eventos, e Associação dos Árbitros de Concórdia

- Jogos da Terceira Idade: Fantin Chaves e Eventos

As próximas etapas são a homologação e a posterior assinatura dos contratos.

O coordenador do Campeonato Interiorano de Futebol de Campo, Fábio Peliser, diz que no mês de fevereiro serão realizados os congressos técnicos das Séries A, B e C.

(Fonte: FMEC)