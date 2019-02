A Fundação Municipal de Esportes de Concórdia marcou para o dia 11 de fevereiro, segunda-feira, o início das matrículas para as Escolinhas Desportivas. Os interessados devem procurar o pólo na Ser Sadia onde serão ofertadas as modalidades de voleibol, handebol, futsal e judô (masculino e feminino) ou no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima onde ocorrem as modalidades de atletismo, tênis de mesa e xadrez (ambos no masculino e feminino). Para efetivar a inscrição é preciso apresentar cópia de documento de identidade, comprovante de residência e estar acompanhado pelo responsável legal.

Como público-alvo, crianças com idades de seis a 15 anos. Informações complementares podem ser obtidas na Fundação Municipal de Esportes ( 34442 37 58), Estádio Municipal Domingos Machado de Lima ( 3442 33 23) e SER Sadia (3444 44 89).

A coordenadora das Escolinhas da FMEC, Ana Paula Deitos, lembra que ano passado houve mais de 1900 matrículas. " As vagas são preenchidas conforme ordem de chegada", garante.

(Fonte: FMEC)