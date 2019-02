Segunda colisão de veículos no trevão do Irani nesta segunda-feira

Em poucas horas, o trevão do Irani registrou o segundo acidente nesta segunda-feira, dia quatro. O fato, envolvendo dois caminhões, ocorreu no fim da tarde desta segunda-feira, dia quatro. A batida foi entre uma carreta Scania, placas de Blumenau e um Mercedes Benz, de Guarapuava-PR.



Os dois ocupantes do caminhão do Paraná, o motorista de iniciais J.M.L, de 37 anos, teve escoriações no braço esquerdo e queixava-se de dores no peito. Junto com ele estava uam criança de 12 anos, que saiu ilesa. O motorista ferido foi levado para avaliação médica no Pronto Atendimento Médico de Irani pelo Corpo de Bombeiros Voluntários desta cidade.



O motorista do caminhã de Blumenau não se feriu.

Este foi o segundo acidente neste local. O primeiro aconteceu no fim da manhã e envolveu dois veíuculos em que dois idosos ficaram levemente feridos.