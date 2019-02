Um veículo Polo com placas de Capinzal tombou após colidir em barranco no final da tarde desta segunda-feira (04) na SC-150, interior de Capinzal. O acidente aconteceu pouco antes das 18h na comunidade de Engenho Novo, a menos de um quilômetro do Parque de Exposições.

Segundo apurou a reportagem da Rádio Capinzal, o condutor de iniciais J.R. de 39 anos fazia sentido Piratuba/Capinzal e depois da curva perdeu controle da direção, saiu da pista, colidiu no barranco e tombou. O acidente resultou apenas em danos materiais e os Bombeiros nem chegaram a ser acionados.

(Fonte: Rádio Capinzal).