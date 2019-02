Família, natural de Mariano Moro, residia em Sarandi, também no Rio Grande do Sul.

Os corpos do casal Cleder Barbieri(47) e Cristiani Jacobsen Barbieri(44), e da filha Geovana Jacobsen Barbieri, de 10 anos, que perderam a vida em acidente de trânsito na tarde deste domingo em Santa Catarina, serão sepultados em Mariano Moro, cidade onde a família é originária, segundo familiares. Os corpos foram liberados na manhã desta segunda-feira pelo IML de Entre rios do Sul. A família estava residindo em Sarandi, segundo a mesma fonte.



O que aconteceu:

Um acidente entre carro e caminhão deixou três pessoas mortas neste domingo, 3, em Pouso Redondo, na região do Vale do Itajaí. Um homem de 47 anos, uma mulher de 44 anos e uma menina de 10 anos trafegavam em um Chevrolet Cobalt com placas de Sarandi (RS) na BR-470 quando colidiram com o caminhão, um Scania com placas de Nova Alvorada (RS). O acidente foi registrado às 13h40, no km 182 da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o Chevrolet Cobalt vinha do litoral quando o motorista tentou ultrapassar o caminhão. Apesar da alta velocidade, ele não conseguiu realizar a ultrapassagem e tentou voltar para a pista. Como a via estava molhada pela chuva, o carro teria deslizado e ele bateu ao lado do caminhão.

(Fonte: AU On Line)