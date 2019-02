cerca de 700 metros quadrados de redes de pesca foram apreendidos pela Polícia Militar Ambiental de Concórdia durante a Piracema. O período de Defeso dos Peixes terminou no fim do último mês. Confore a PM Ambiental de Concórdia, durante a Piracema, foram apreendidas 21 redes durante as fiscalizações, o que perfaz 700 metros quadrados e quatro molinetes. Foram instaurados quatro procedimentos criminais, além das autuações administrativas pela prática de pesca.



Numa comparação com a Piracema de 2017/2018, o montante de rede apreendida é maior. No ano passado, foram recolhidas 650 metros quadrados de rede de pesca proibida nesta época de defeso.