A Regional de Saúde de Concórdia existe há 25 anos, e desempenha um trabalho fundamental para a população. Em resumo, presta serviços aos municípios, especialmente da Amauc no atendimento de assistência farmacêutica nos diversos programas do Ministério da Saúde; no conjunto de ações de assessorias técnicas e atendimentos individualizados da vigilância epidemiológica; na assistência e acompanhamentos nas ações de atenção primária, como Estratégia da Família (NASF) – Núcleo de Apoio a Saúde de Família, Programa Saúde Bucal nas Escolas, entre outros. Segundo Sopelsa o fechamento da Regional de Saúde em Concórdia representa um prejuízo incalculável para o atendimento aos municípios e a população do Alto Uruguai Catarinense, sobrecarregando os municípios e prejudicando as pessoas que necessitam dos atendimentos de saúde.

Para Sopelsa, o governo tomou uma decisão sem consultar ninguém e a revolta é geral. “Esta é uma decisão lastimável que certamente não atende aos interesses da população. Estou protocolando indicação na Alesc defendendo a permanência do Regional de Saúde em Concórdia”.

(Fonte: Douglas Fortes/Especial)