Colisão no trevão do Irani

Duas pessoas foram conduzidas para atendimento médico após uma colisão entre dois veículos no trevão do Irani. O fato aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia quatro, por volta das 10h50.



Envolveram-se na batida uma Ecosport, placas de Toledo-PR, e uma Toyota Hillux, placas de Tunápolis.



Dois idosos que estavam no veículo do Paraná, de 64 e 76 anos, respectivamente, foram levados para o Pronto Atendimento Médico para avaliação. Um deles, queixava-se de dores no peito. O condutor do outro veículo não se feriu.



O atendimento foi feito pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.