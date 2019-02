Hoje começa na prática o ano político em Concórdia, com a abertura dos trabalhos na Câmara de Vereadores. A primeira Sessão do ano será às 18h. A legislatura é a mesma, porém o comando da Casa de Leis é diferente. A Mesa Diretora é presidida pela bancada de oposição.



Nesta condição, é difícil prever como será a relação entre a presidência da Câmara de Vereadores com o Executivo Municipal. Apesar do desenrolar da eleição da Mesa Diretora e suas posteriores consequências no fim do ano passado, não dá para cravar que será uma relação baseada a ferro e fogo, como muitos imaginam. Mas certamente, será uma relação um pouco mais distante do que vinha ocorrendo, quando a base de situação tinha a maioria e o comando do Legislativo local. Somente o tempo para responder a esse ponto de interrogação!



Por outro lado, já podemos cravar que outros assuntos serão tema de constantes debates ao longo dos próximos onze meses no Legislativo local. A Casan é um deles. Os problemas mais contundentes no abastecimento de água não são recentes e o atual contrato de concessão está chegando ao fim. Portanto, a exemplo de 2018, a palavra Casan vai estar na boca de todos os vereadores em 2019.



Outro tema que será debate é a problemática da Área Azul e a dívida que a atual concessionária tem com o Município. Trata-se de um serviço delicado e o motorista concordiense num passado recente já sentiu na pele e nos nervos o que é a falta de rotatividade. A Merlos Jr anunciou que não quer mais ficar, mas está quebrando um galho até que uma nova licitação de concessão seja feita pelo Executivo Municipal, cujo desfecho ainda é aguardado.



Os buracos abertos para a colocação do esgotamento sanitário, que tanto gerou notificações por parte do Executivo, dor de cabeça à Administração Municipal e reclamação de usuários, também vai estar na pauta. Acredito que até vai ser um tema que ganhará força nesta largada dos trabalhos. Já que a previsão de término da obra é para até a metade desse ano. Mas a polêmica não deve parar aí! Depois do conserto dos buracos e a conclusão da obra, virá o custo para os moradores para a interligação da fossa e filtro de cada casa ao sistema da Casan e o valor na tarifa de esgotamento sanitário, o que irá praticamente dobrar em muitos casos. Ou seja, vai ter gritaria! Preparem-se, isso também vai cair na Câmara de Vereadores neste ano.

Por fim, outros assuntos mais periféricos, mas com grande potencial de debate também serão levantados. A pavimentação de ruas da cidade, as finanças da prefeitura, investimentos em saúde e educação, conservação das estradas do interior são alguns deles.



Porém, fica a sugestão de que os parlamentares de Concórdia também se engajem em outros assuntos de âmbito macro, como a recuperação de rodovias estaduais que cortam a região. Mas isso não pode ser feito somente por parlamentares daqui. Esse envolvimento tem que ter também os vereadores da região, através da Avauc. Afinal de contas, a recuperação da SC 283 é um clamor antigo de todos aqui na região. O envolvimento dos legislativos daria um peso importante para esse pedido.



Enfim, o ano político de 2019 inicia na prática hoje em Concórdia. E que seja um ano produtivo!!!