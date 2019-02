A Petrobras anunciou uma redução de 0,99% para a gasolina nas refinarias em 1º de fevereiro. Com isso, o preço médio do litro da gasolina nas refinarias passou de R$ 1,4907 para R$ 1,4758. Em Concórdia a pesquisa realizada pelo Jornalismo da Rádio Aliança em 13 postos nesta segunda-feira, 4, aponta redução de média de R$ 0,07 na bomba. Em alguns estabelecimentos a queda chegou a R$ 0,17 na comparação entre os meses de janeiro e de fevereiro.

O preço médio da gasolina em Concórdia no mês de fevereiro está em R$ 4,24, sendo que em janeiro havia chegado a R$ 4,32. A queda se explica pela redução no valor do barril do petróleo e também pela baixa cotação do dólar. Esses dois fatores têm interferência direta na composição dos preços dos combustíveis vendidos pela Petrobras, que são reajustados com base no mercado internacional.

O maior preço constatado pela pesquisa do Jornalismo da Aliança em Concórdia foi R$ 4,39 e o menor R$ 4,11. A diferença é de R$ 0,28. Se o consumidor pretende abastecer um tanque de 50 litros, essa variação pode resultar em economia de R$ 14,00.

Como é formado o preço da gasolina

Cinco itens são responsáveis pela composição do preço da gasolina praticado nas bombas. O valor pago a Petrobras representa 27%, alíquotas como Cide, PIS/Pasep e Cofins correspondem a 16%, ICMS 31%, custo da adição de etanol anidro 12% e 14% custos de distribuição e revenda.

Confira a pesquisa da Aliança