Vítima de acidente com moto permanece no HSF em estado grave

Permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Francisco de Concórdia o motociclista, vítima de acidente na noite do último sábado, dia dois, no bairro Primavera. Conforme informações de pessoas próximas, R.B, de 36 anos, está com o quadro clínico considerado grave.



Ele pilotava uma motocicleta que acabou colidindo contra um caminhão que estava parado na João Suzim Marini, bairro Primavera, próximo da Seta Engenharia.



Na ocasião, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia com laceração em um dos braços e um corte profundo na nuca, além de suspeita de traumatismo craniano e traumatismo de tórax.