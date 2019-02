A 2ª edição do Bazar Confecções, Calçados e Acessórios de Concórdia será lançado neste mês. O evento está marcado para o dia 26 de fevereiro, às 8h30min, no auditório do Centro Cultural. O Bazar faz parte do calendário da entidade de classe lojista e empresarial. Em 2017 todos os espaços foram comercializados no dia do lançamento.

Na ocasião será apresentado o evento com a data e local, formato de estrutura, regulamento geral, divulgação assim como o sorteio dos espaços limitados no mapa. “O Bazar assim como a FEMIX é um evento muito aguardado pelos empresários. Um ano realizamos a feira e no outro foco neste projeto que será apresentado em detalhes no dia 26”, explica o presidente, Rogério Cecchin.

Para Cecchin, 2019 promete ser um ano desafiador e repleto de oportunidades para o varejo e em Concórdia o Bazar será um importante acontecimento para impulsionar a economia local, logo no primeiro trimestre. “Essa edição vem sendo planejada pela equipe interna faz alguns meses e quando entramos com essa nova gestão tivemos o entendimento da importância de promovermos eventos como esse, que geram resultados imediatos nas vendas e ainda proporcionam economia aos consumidores, pois os descontos devem ser generosos chegando à casa dos 70%, assim como foi em 2017”.

Na 1ª edição realizada no período de 23 a 25 de março na Associação dos Motoristas foram gerados R$380 mil em negócios imediatos e circulação de 15 mil pessoas.

Para essa edição o Bazar será realizado exclusivamente pela CDL Concórdia. Confira abaixo entrevista com o Presidente da CDL Concórdia, Rogério Cecchin, sobre o lançamento do 2ª edição do Bazar Confecções, Calçados e Acessórios de Concórdia.

(Fonte: Ascom/CDL).