Cursos são para as áreas de eletrotécnica, mecânica, edificação, informática e segurança do trabalho.

O SENAI Concórdia está com inscrições abertas para os cursos técnicos 2019. Estão sendo ofertados cursos nas áreas de Eletrotécnica, Mecânica, Edificação, Informática e Segurança do Trabalho. A novidade deste ano é o Técnico em Administração na unidade de Seara. A gerente executiva regional do SESI/SENAI Concórdia, Silvana Meneghini, assinala que são muitas as vantagens de optar por um curso técnico. “A primeira delas é a rapidez na formação. Hoje a formação em um curso técnico ocorre num período de dois anos. É um tempo relativamente curto. E o aluno tem um tempo de resposta de inserção no mercado de trabalho (seja como profissional autônomo ou profissional de uma empresa) muito rápido”, observa.

Conforme a gerente, a metodologia aplicada pelo SENAI é inteiramente voltada às atividades práticas. “A estrutura dos nossos cursos e laboratórios está totalmente preparada para essa finalidade. Convidamos a comunidade para que conheça as instalações do SENAI. A nossa estrutura é impressionante”, destaca. O SENAI Concórdia está localizado na SC-283, Rodovia Caetano Chiuchetta, 757, Bairro São Cristóvão.

Vagas limitadas

A gerente executiva regional do SESI/SENAI Concórdia acrescenta que existem poucas vagas para alguns cursos que estão sendo ofertados. Os Cursos Eletrotécnico e Mecânica iniciam dia 4 de fevereiro. “Os profissionais interessados nessas áreas devem se apressar”, aconselha Silvana Meneghini. O curso Técnico em Segurança do Trabalho (modalidade semipresencial) está previsto para começar dia 18 de fevereiro. As aulas dos cursos de Informática e Edificação em Concórdia e o Técnico em Edificações em Seara têm início previsto para o dia 11 de março.

Opções diversificadas

De acordo com Silvana, os cursos do SENAI oferecem excelentes condições de empregabilidade aos alunos. “São seis opções de cursos em áreas distintas em que há uma grande demanda por profissionais na nossa região. O nosso índice de empregabilidade de um aluno egresso de um técnico beira 90%. É um índice muito bom”, finaliza.

(Fonte: PG Comunicação)