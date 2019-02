O primeiro mês de 2019 registrou um novo recorde de temperatura para o período em Concórdia segundo a estação agrometeorológica da Embrapa Suínos e Aves. Nos dias 29, 30 e 31 (terça a quinta-feira desta semana), o termômetro chegou aos 37ºC de máxima. Isso sem considerar a sensação térmica, uma percepção que combina a temperatura do ar com umidade e velocidade do vento. Até então, o recorde no mês era de 36,5ºC, registrados no dia 9 de janeiro de 2006. Ainda, a temperatura mais alta já registrada pela estação da Embrapa é de 37,5ºC, no dia 12 de março de 2005.

Além disso, em janeiro de 2019 os termômetros chegaram, ou superaram, os 30ºC de máxima em 29 dos 31 dias do mês. Já a temperatura mais baixa foi de 18ºC, nos dias 1º e 20.

Janeiro ainda teve um acumulado de 278 mm de chuva em Concórdia, 45% acima do normal do mês, que era de 191 milímetros de precipitação.

A estação da Embrapa faz as medições no distrito de Tamanduá e funciona desde 1985, seguindo normatização do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na internet, estão disponíveis para consulta as informações a partir de 1987, no endereço www.cnpsa.embrapa.br/meteor.

Dias mais quentes já registrados em Concórdia

Temperatura Data

37,5ºC 12/03/2005

37,0ºC 19/12/1988

37,0ºC 15/11/1990

37,0ºC 09/12/2008

37,0ºC 06/11/2009

37,0ºC 11/12/2018

37,0ºC 14/12/2018

37,0ºC 17/12/2018

37,0ºC 29/01/2018

37,0ºC 30/01/2018

37,0ºC 31/01/2018

(Fonte: Lucas Scherer Cardoso/Ascom/Embrapa)