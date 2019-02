Caminhão de empresa de Concórdia é tomado de assalto no Nordeste

A insegurança nas estradas fez de vítima mais uma empresa de Concórdia. Um caminhão foi tomado de assalto e o motorista ficou em poder dos bandidos durante várias horas neste fim de semana. O fato aconteceu na região Nordeste do país.



Conforme informações, apuradas pelo departamento de Jornalismo da Rádio Aliança, o motorista de um caminhão Volvo FH, pertencente a essa empresa de Concórdia, foi tomado de assalto durante o sábado, dia dois, na região de Paulo Afonso, na Bahia. O motorista foi rendido por bandidos, quando tentava passar a nota no posto fiscal. O caminhão estava carregado com frios e o destino da carga era a cidade de Cabo do Santo Agostinho, em Pernambuco.



De acordo com relatos, o motorista teria sido colocado em outro veículo e liberado na cidade de Tucano, também na Bahia. O motorista foi achado pela Polícia Rodoviária Federal, andando às margens da BR 116, nas proximidades de Salgueiro, no estado de Pernambuco no começo da tarde deste domingo, dia três. O caminhão, sem a carga, foi localizado na cidade de Serra Talhada, também em Pernambuco. Ele não sofreu ferimento e está bem.