Detenção se deu na madrugada deste domingo, dia três. Entorpecente vinha do litoral.

Uma mulher de 28 anos foi presa em flagrante com 50 gramas de cocaína na madrugada deste domingo (3), em Campos Novos. A traficante retornava de Itapema, quando foi surpreendida por agentes da Divisão de Investigação Criminal de Joaçaba e das Delegacias de Capinzal e Piratuba.

De acordo com o delegado regional, André Cembranelli, a prisão ocorreu após o novo responsável pela Delegacia de Piratuba, Vitor Kleiton Oliveira, tomar conhecimento de que a investigada estaria voltando do litoral com drogas para comercializar nas cidades de Capinzal e Piratuba. “A cocaína estava em sua forma bruta, ou seja, após misturada e preparada renderia até três vezes mais para a traficante, algo em torno de R$ 10 mil reais”, destacou.

A detida, que era moradora de Capinzal, foi conduzida até a Delegacia Regional para interrogatório, e na sequência encaminhada ao Presídio Regional.

(Fonte: Caco da Rosa)