Um homem ficou ferido em saída de pista, registrada na manhã deste domingo, dia três. O fato foi registrado na SC 390, em Ipira e o fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba.



Conforme informações do Grupo Magronada, o motorista do carro foi levado para atendimento médico no Hospital Beneficente Piratuba/Ipira e em seguida conduzido para o Hospital São Francisco de Concórdia para exames complementares. A vítima queixava-se de dores na região cervical e apresentava escoriações no corpo.



As circunstâncias do acidente, bem como o modelo do veículo que a vítima conduzia não foram informados.