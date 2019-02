A Usina Hidrelétrica Machadinho – Carlos Ermírio de Moraes é a maior Usina Hidrelétrica do estado de Santa Catarina, e está localizada na divisa dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, entre os municípios de Piratuba (SC) e Maximiliano de Almeida (RS). Desde 2007 a Usina Machadinho conta com o “Programa de Visitas”, um programa que traz até a Usina: estudantes, jovens, grupos de turistas, associações e interessados em saber como acontece a geração de energia elétrica através da força da água.



O objetivo destas visitas é aproximar a comunidade regional do empreendimento, afim de colaborar para que as pessoas conheçam a estrutura de uma Usina Hidrelétrica, tais como: tomada d’água, comportas, vertedouro, canal de fuga, transformadores, tuneis de desvio, galeria de drenagem, sala de controle etc. O Consórcio Machadinho registrou neste mês – com muita satisfação – um número recorde de visitantes no programa de visitas: 80.000 pessoas passaram pelas instalações da Usina.



É importante salientar que a visita na Usina é gratuita e pode ser agendada pelo telefone 0800-644-0026. Durante o passeio, as pessoas são conduzidas por uma equipe treinada que repassa informações sobre o empreendimento, como curiosidades sobre o período de construção, operação, processo de geração de energia elétrica, além de informar sobre as ações ambientais e sociais desenvolvidas pelo Consórcio Machadinho na região.



Trata-se de uma boa oportunidade para conhecer o empreendimento e entender o processo de geração de energia.