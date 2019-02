Na rua, acompanhando o andamento de inúmeras obras estruturais, que estão em andamento em Concórdia. Foi assim o primeiro dia de trabalho do prefeito Rogério Luciano Pacheco, após 15 dias de férias. Conferir o avanço de cada serviço e avaliar alguns já finalizados foi o objetivo das visitas, que foram acompanhadas também pelo secretário de Urbanismo e Obras, Daniel Faganello e o diretor de Obras, Anderson Ródio.



Pacheco visitou as obras onde está sendo feita a troca de tubulação do sistema de abastecimento de água da Casan, em ruas a serem recapeadas e pavimentadas, ação inédita que evitará desperdício de recursos públicos e garantirá maior durabilidade ao asfalto. Os trabalhos estão ocorrendo nas ruas Rio de Janeiro, São Paulo, Canadá, Camarões, Enseadas, Clóvis Cezar de Oliveira, Thereza G. Vanzo. O prefeito também esteve na rua das Seringueiras, onde a pavimentação já foi concluída. “Muitas ações estão em andamento. Estamos fazendo um trabalho inédito, para evitar transtornos futuros. Muitas outras obras serão iniciadas em breve”, adiantou o prefeito.



Em seu retorno, Pacheco também se manifestou quanto ao fechamento da Regional de Saúde de Concórdia, serviço mantido pelo governo do Estado. Ainda durante a semana, Pacheco, que preside a Associação do Municípios do Alto Uruguai Catarinense – AMAUC, enviou ofício ao governador Carlos Moisés da Silva, apontando todos os prejuízos que a população regional terá com a decisão. “Haverá um distanciamento da população com os serviços da saúde, que cabe ao Estado. A economia com o fechamento da Regional será insignificante diante dos transtornos a serem enfrentados pelos municípios”.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)