Na tarde deste sábado (2), um veículo perdeu o controle, saiu da pista e tombou às margens da SC-283, em Chapecó. Segundo informações, o homem de 50 anos perdeu o controle quando foi desviar de um veículo.



O veículo, um Fiat/Strada, placa de Chapecó fazia o sentido Chapecó/Seara, quando perdeu o controle e ficou caído com as rodas para cima, em uma ribanceira de aproximadamente quatro metros. Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu atenderam e retiraram o homem. Ele foi encaminhado ao hospital consciente e com ferimentos leves.



O trânsito ficou completamente parado para o atendimento da ocorrência, mas foi liberado logo após a retirada do homem.



(Fonte: ClicRDC)