Bombeiros de Catanduvas atenderam um acidente de trânsito por volta das 04h20 deste sábado (02) na BR 282. A colisão frontal envolveu um VW Gol e um Renault Scenic, ambos com placas de Vargem Bonita.

No Gol havia apenas o condutor de iniciais V.P.O de 37 anos, que ficou preso às ferragens. A vítima encontrava-se consciente e orientada, sinais vitais estáveis, queixava-se de dores no membro inferior esquerdo e ferimentos na cabeça. Após ser desencarcerado pelos bombeiros, foi encaminhado ao Hospital Universitário Santa Terezinha em Joaçaba.

Os ocupantes do Scenic não se feriram e recusaram o atendimento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e deve apurar as causas do acidente.

(Fonte: Blog Paulo Gonçalves)