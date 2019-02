Um morador da área central de Concórdia flagrou a ação de ladrões dentro da própria residência. O fato foi registrado na madrugada deste sábado, dia dois, na rua Pietro Dalla Costa, próximo da Rádio Rural. A Polícia Militar foi acionada, fez rondas, mas não localizou os suspeitos e recuperou boa parte dos objetos que já haviam sido retirados do imóvel. Inclusive um veículo Chevette, que estava sendo usado na ação foi abandonado pelos suspeitos e constatou-se que o mesmo tinha registro de furto.



Conforme informações, o proprietário da residência não estaria em casa no momento do furto. Ele teria chegado e flagrado os bandidos agindo dentro da residência. Ao perceberem a presença do morador, eles fugiram. Do local, eles tinham levado um motor de barco, roçadeira, máquina de costura, televisor, caixas de comida e duas armas de fogo. Somente as duas armas não foram localizadas. O restante foi recuperado.



De acordo com a PM, os bandidos usaram a porta dos fundos da residência, pegaram o controle remoto do portão eletrônico, onde utilizaram para estacionar o Chevette.



Os bandidos fugiram do local utilizando a mata atrás da Rádio Rural.