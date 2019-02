Trabalho em conjunto apreende mercadorias do Paraguai no Trevão do Irani

Um trabalho em conjunto das policias Militar de Concórdia e de Irani, mais a Rodoviária Federal, resultou na apreensão de mercadorias contrabandeadas do Paraguai. O fato foi registrado no começo da tarde desta sexta-feira, dia primeiro, no trevão do Irani. Conforme informações, a mercadoria estava escondida em um compartimento no teto do veículo. Um homem e duas crianças estavam no veículo.



De acordo com informações, o fato foi constatado durante abordagem em um veículo GM Astra, placas de Cocal do Sul. Em revista veicular, as guarnições localizaram alguns produtos adquiridos no Paraguai, porém considerados de pouca expressão e alguns medicamentos produzidos naquele país, mas sem o registro da Anvisa. O motorista alegou que estava retornando do país vizinho.



Durante o depoimento, o motorista teria caído em contradições o que motivou a chamada do canil para a busca de possíveis entorpecentes, o que não foi encontrado. Mas, os policiais desconfiaram e resolveram tirar a lataria do teto e descobriram um compartimento com vários produtos de origem clandestina e sem o desembaraço aduaneiro.



Foram achados eletrônicos, relógios e perfumes, cujo montante corresponde a um valor considerável.



O motorista foi detido e levado para a Polícia Federal em Chapecó, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar as duas crianças, de 11 e oito anos, até a delegacia especializada. O veículo foi apreendido e entregue na Receita Federal em Joaçaba.