Um homem foi detido na tarde desta sexta-feira, dia primeiro, por porte ilegal de arma e munições. O fato foi registrado pela Polícia Militar e o local não foi informado.



Conforme informações, uma guarnição da Rocam - policiamento com motocicleta - avisto um veículo, cujo condutor estava em atitude suspeita. Ou seja trafegando em direção ao centro e o motorista olhando para traz.



Na ocasião, foi feita a abordagem do veículo Voyage e em busca veicular foi localizado um revólver calibre 32 com seis munições intactas, embaixo do banco do passageiro.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao motorista, que foi conduzido para a Central de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.