Primeiro mês de 2019 termina com 19 focos do mosquito da dengue em Concórdia

O primeiro mês do ano de 2019 terminou com 19 focos do mosquito da dengue em Concórdia. A informação é do Programa de Combate a Dengue, vinculado a Secretaria Municipal da Saúde. A maioria dos focos foram registrados no bairro Petrópolis, com seis ocorrências. As demais localidades que tiveram confirmada a presença do mosquito são o Nações, Natureza, Catarina Fontana, Novo Horizonte, Santa Cruz, Centro, Industriários e Nazaré.



Nesse mesmo período do ano passado, a Capital do Trabalho tinha 29 focos registrados. A maioria, um total de 22, havia sido localizada no Cemitério Municipal.