Quatro pessoas ficaram feridas sem gravidade após uma saída de pista, seguida de capotamento, em Concórdia. O fato ocorreu na tarde desta sexta-feira, dia primeiro, na SC 283, nas proximidades do Posto da Polícia Militar Rodoviária, no Distrito de Santo Antônio. Todas as vítimas foram levadas para o Hospital São Francisco de Concórdia pelas guarnições dos bombeiros voluntários de Concórdia e Arabutã.



Conforme informações, o veículo, um Citröen C3, placas de Seara, fazia sentido Seara a Concórdia quando o motorista teria perdido o controle da direção, saído da pista e capotado.



Nenhuma das vítimas ficou ferida com gravidade e a Polícia Militar Rodoviária deu suporte ao trânsito naquele trecho da estrada.

(Com informações do repórter Cristiano Mortari)